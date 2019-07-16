Первые лётные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 намечены на 2020 год
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- РИА Новости
«В 2020 году планируется начать лётные испытания МС-21, оснащённого двигателями ПД-14», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
По словам Борисова, начало поставок серийных самолётов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.