Первые лётные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 намечены на 2020 год

Первые лётные испытания самолёта MC-21, который оснащён отечественными двигателями ПД-14, намечены на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

«В 2020 году планируется начать лётные испытания МС-21, оснащённого двигателями ПД-14», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.

По словам Борисова, начало поставок серийных самолётов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.