Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Борисов, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке серийного производства МС-21.

По его словам, начало поставок серийных самолётов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.

В апреле авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300.