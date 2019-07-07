Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21

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Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14. Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
  • РИА Новости

«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Борисов, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке серийного производства МС-21.

По его словам, начало поставок серийных самолётов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.

В апреле авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300.

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