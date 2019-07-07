Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
- РИА Новости
«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Борисов, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке серийного производства МС-21.
По его словам, начало поставок серийных самолётов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.
В апреле авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300.