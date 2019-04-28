Опубликовано видео полёта опытного самолёта МС-21-300

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Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полёта опытного образца пассажирского самолёта МС-21-300. Видео размещено на видеохостинге YouTube.
Опубликовано видео полёта опытного самолёта МС-21-300
  • ©IRKUT Corporation / youtube

Отмечается, что самолёт совершил перелёт из Иркутска в Ульяновск. 

В сообщении компании говорится, что полёт прошёл в штатном режиме, у экипажа не было замечаний к работе систем самолёта.

В компании добавили, что в Ульяновске лайнер будет покрашен по серийным технологиям, после этого он полетит на аэродром Раменское, где будут проводиться дальнейшие лётные испытания.

В марте Объединённая авиастроительная корпорация опубликовала кадры испытаний третьего опытного образца самолёта МС-21-300.

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