Опубликованы кадры полёта третьего опытного самолёта МС-21-300

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Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеозапись испытаний третьего опытного образца самолёта МС-21-300.
Опубликованы кадры полёта третьего опытного самолёта МС-21-300
  • ©UACRussia / youtube

На видео запечатлено, как лайнер взлетает, совершает полёт над аэродромом Иркутского авиационного завода, после чего приземляется.

«Продолжительность полёта составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 км/ч», — отметили в ОАК.

Ранее стало известно, что в рамках Международного авиационно-космического салона будет впервые показан интерьер пассажирского самолёта нового поколения МС-21-300.

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