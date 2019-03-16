На МАКС-2019 впервые покажут пассажирский интерьер МС-21-300

В рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) будет впервые показан интерьер пассажирского самолёта нового поколения МС-21-300. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По словам Дениса Мантурова, принято решение провести премьерный показ самолёта МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019», — цитирует РИА Новости пресс-службу министра.

Ранее в ведомстве сообщили, что МАКС состоится в запланированные сроки в августе в подмосковном Жуковском.

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21 потребуется более 460 млрд рублей.