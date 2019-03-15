МАКС-2019 состоится в запланированные сроки

В Минпромторге заявили, что Международный авиационно-космический салон (МАКС) состоится в запланированные сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международный авиакосмический салон (МАКС) состоится в запланированные сроки. С июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон (МВМС-2019)», — сказал представитель ведомства.

Отмечается, что проведение МАКС запланировано на август текущего года в подмосковном Жуковском.

Ранее в правительстве опровергли информацию об отмене МАКС-2019.

Осенью 2018 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Китай согласился стать партнёром Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году.