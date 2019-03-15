МАКС-2019 состоится в запланированные сроки
- РИА Новости
«Международный авиакосмический салон (МАКС) состоится в запланированные сроки. С июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон (МВМС-2019)», — сказал представитель ведомства.
Отмечается, что проведение МАКС запланировано на август текущего года в подмосковном Жуковском.
Ранее в правительстве опровергли информацию об отмене МАКС-2019.
Осенью 2018 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Китай согласился стать партнёром Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году.