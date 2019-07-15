Врио командира «Альфы» назначен полковник Курносов
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«Обязанности врио исполняет полковник Кирилл Курносов, ранее бывший заместителем Валерия Канакина», — сказал Гончаров в интервью Интерфаксу.
По его словам, Курносов является заслуженным боевым офицером, он принимал участие во всех основных операциях спецподразделения.
Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение о назначении принимает президент после представления от директора Федеральной службы безопасности.
Ранее стало известно об отставке командира управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина.
В ассоциации ветеранов рассказали, что увольнение не связано с уголовным делом сотрудников службы, арестованных за разбой.