Врио командира «Альфы» назначен полковник Курносов

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Временно исполняющим обязанности начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров.
Врио командира «Альфы» назначен полковник Курносов
  • © specnaz.ru

«Обязанности врио исполняет полковник Кирилл Курносов, ранее бывший заместителем Валерия Канакина», — сказал Гончаров в интервью Интерфаксу.

По его словам, Курносов является заслуженным боевым офицером, он принимал участие во всех основных операциях спецподразделения.

Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение о назначении принимает президент после представления от директора Федеральной службы безопасности.

Ранее стало известно об отставке командира управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина.

В ассоциации ветеранов рассказали, что увольнение не связано с уголовным делом сотрудников службы, арестованных за разбой.

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