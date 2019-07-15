Врио командира «Альфы» назначен полковник Курносов

Временно исполняющим обязанности начальника спецподразделения ФСБ «Альфа» назначен полковник Кирилл Курносов. Об этом сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Сергей Гончаров.

«Обязанности врио исполняет полковник Кирилл Курносов, ранее бывший заместителем Валерия Канакина», — сказал Гончаров в интервью Интерфаксу.

По его словам, Курносов является заслуженным боевым офицером, он принимал участие во всех основных операциях спецподразделения.

Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение о назначении принимает президент после представления от директора Федеральной службы безопасности.

Ранее стало известно об отставке командира управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина.

В ассоциации ветеранов рассказали, что увольнение не связано с уголовным делом сотрудников службы, арестованных за разбой.