Командир спецподразделения ФСБ «Альфа» ушёл в отставку
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«Весной у Валерия Владимировича Канакина заканчивался контракт на службу, и было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас», — сказал он РИА Новости.
По его словам, сообщения о том, что увольнение связано с делом сотрудников службы, арестованных за разбой, являются «чистой чушью».
Филатов считает, что данную тему пытаются «приподнимать по общим законам хайпа».
В начале июля стало известно о задержании ряда сотрудников ФСБ, в том числе и подразделения «Альфа», по делу о разбое в особо крупном размере.
Московский гарнизонный военный суд пятерых из них отправил под стражу и ещё двоих — под домашний арест.