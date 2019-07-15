Командир спецподразделения ФСБ «Альфа» ушёл в отставку

Командир управления «А» Центра специального назначения ФСБ Валерий Канакин ушёл в отставку. Об этом сообщил вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

«Весной у Валерия Владимировича Канакина заканчивался контракт на службу, и было принято решение, что после окончания контракта он уходит в запас», — сказал он РИА Новости.

По его словам, сообщения о том, что увольнение связано с делом сотрудников службы, арестованных за разбой, являются «чистой чушью».

Филатов считает, что данную тему пытаются «приподнимать по общим законам хайпа».

В начале июля стало известно о задержании ряда сотрудников ФСБ, в том числе и подразделения «Альфа», по делу о разбое в особо крупном размере.

Московский гарнизонный военный суд пятерых из них отправил под стражу и ещё двоих — под домашний арест.