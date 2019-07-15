СМИ: В России расширят эксперимент по снятию наличных в магазинах

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Отмечается, что такая возможность в настоящий момент доступна только жителям удалённых малонаселённых пунктов страны.

Вместе с этим Войлуков указал, что, согласно задумке, получить наличные на кассе магазина можно будет лишь при условии совершения какой-либо покупки, иначе торговым точкам будет невыгодно заниматься подобным. Однако в АБР опасаются, что это может стать нарушением прав потребителей, поэтому ассоциация уже обратилась за разъяснением данного вопроса в Роспотребнадзор, однако ведомств до сих пор не ответило.

«Известия» также указывают, что в X5 Retail Group сказали изданию, что уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятёрочка». Как пояснили в пресс-службе, операция будет возможна только при совершении покупки, а тестирование планируется провести в районах с нехваткой банкоматов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате сторонней кредитной организации.

В июне сообщалось, что Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате.