Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Как передаёт Inforeactor, необходимую сумму можно будет отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Для перевода необходимо знать номер мобильного телефона или личные данные получателя средств.

«Чтобы завершить операцию по переводу денег... нужно указать секретный код, который придёт в СМС», — уточняется в тексте.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы перевода.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с 25 мая кредитная организация снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п.