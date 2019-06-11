В Госдуме предложили ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате

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Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате сторонней кредитной организации.
В Госдуме предложили ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате
  • РИА Новости

«Практически везде расплатиться можно и картой, и с помощью смартфона. Так что взять с собой наличные порой даже в голову не приходит», — заявил он.

Как отметил Вострецов, время от времени возникают экстренные ситуации, и на такой случай у людей должна быть возможность воспользоваться ближайшим банкоматом за 50 рублей.

По его словам, нет причин брать лишнее, если речь идёт о небольшой сумме.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате.

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