В Госдуме предложили ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил ограничить 50 рублями комиссию за снятие денег в банкомате сторонней кредитной организации.

«Практически везде расплатиться можно и картой, и с помощью смартфона. Так что взять с собой наличные порой даже в голову не приходит», — заявил он.

Как отметил Вострецов, время от времени возникают экстренные ситуации, и на такой случай у людей должна быть возможность воспользоваться ближайшим банкоматом за 50 рублей.

По его словам, нет причин брать лишнее, если речь идёт о небольшой сумме.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате.