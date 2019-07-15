МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Башкирии

МЧС России по Башкирии открыло горячую линию после аварии с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе республики, в результате которой погибли шесть человек и 13 человек были госпитализированы.

«На базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее стало известно, что автобус, попавший в ДТП в Башкирии, перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны после участия в сплаве.

Авария с пассажирским автобусом, в котором находились 39 человек, произошла на трассе Уфа — Белорецк вечером 14 июля.

По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.