В Минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

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В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Архангельском районе Башкирии различные травмы получили 13 человек, в том числе ребёнок, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
В Минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
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«В результате ДТП госпитализированы 13 человек, среди которых один ребёнок», — заявила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Светлана Кускарбекова.

Она уточнила, что восемь пострадавших, включая несовершеннолетнего, доставлены в больницу Уфы.

На месте происшествия работает 14 бригад скорой медицинской помощи и психологи.

В свою очередь, в администрации республики сообщили, что в автобусе находились туристы из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны после участия в сплаве в Башкирии. 

«Да, всё верно, наши туристы. Все из Татарстана, ехали в (Набережные. — RT) Челны, принимали участие в сплаве», — цитирует ТАСС заместителя руководителя пресс-службы президента Башкирии Лилию Галимову.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП в Башкирии возбуждено уголовное дело по двум статьям.

14 июля в Башкирии на трассе Уфа — Белорецк перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 39 человек.

По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.

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