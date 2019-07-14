Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области
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«13 июля в полицию Всеволожского района обратился гражданин, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьёй вблизи озера Круглое неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы. Мужчина получил ранение», — цитирует ведомство РИА Новости.
Сотрудники полиции задержали стрелявшего, им оказался мужчина 1961 года рождения.
Ранее неизвестные обстреляли автомобиль на Марксистской улице в центре Москвы, ограбили водителя и скрылись.
Также в мае московские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который открыл стрельбу из ружья из окна своей квартиры.