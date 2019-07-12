Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Короткая ссылка
Ряд российских профильных ведомств выступили с инициативой расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

«Сейчас представили список из 35 пород», — сказал он.

В предоставленном агентству федерацией документе содержатся 34 породы, а также метисы «перечисленных в пункте 1-34 пород».

В нём указаны в том числе американский питбультерьер, английский мастиф, волко-собачьи гибриды, кавказская овчарка, ротвейлер и стаффордширский бультерьер.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство существенно сократило список потенциально опасных пород собак.

Теперь их не 71, а 13. 

В свою очередь, депутат Государственной думы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить