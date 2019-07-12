Список потенциально опасных пород собак могут расширить

Ряд российских профильных ведомств выступили с инициативой расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

«Сейчас представили список из 35 пород», — сказал он.

В предоставленном агентству федерацией документе содержатся 34 породы, а также метисы «перечисленных в пункте 1-34 пород».

В нём указаны в том числе американский питбультерьер, английский мастиф, волко-собачьи гибриды, кавказская овчарка, ротвейлер и стаффордширский бультерьер.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство существенно сократило список потенциально опасных пород собак.

Теперь их не 71, а 13.

В свою очередь, депутат Государственной думы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.