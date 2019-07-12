Число госпитализированных из-за кишечной инфекции под Хабаровском возросло до 21
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Амурской центральной районной больницы, куда доставили пострадавших.
«Привезли ещё двух человек. Они получают соответствующее лечение», — уточнил собеседник агентства.
Состояние большинства госпитализированных, по его словам, оценивается как удовлетворительное, ещё трёх — средней степени тяжести.
Ранее сообщалось о 19 госпитализированных в связи с ЧП.
11 июля стало известно, что число заболевших в психоневрологическом диспансере посёлка Эльбан, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, достигло 214 человек.