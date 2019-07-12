Число госпитализированных из-за кишечной инфекции под Хабаровском возросло до 21

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Число граждан, госпитализированных в связи со вспышкой кишечной инфекции в психоневрологическом интернате в посёлке Эльбан в Хабаровском крае, возросло до 21.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Амурской центральной районной больницы, куда доставили пострадавших.

«Привезли ещё двух человек. Они получают соответствующее лечение», — уточнил собеседник агентства.

Состояние большинства госпитализированных, по его словам, оценивается как удовлетворительное, ещё трёх — средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 19 госпитализированных в связи с ЧП.

11 июля стало известно, что число заболевших в психоневрологическом диспансере посёлка Эльбан, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, достигло 214 человек

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