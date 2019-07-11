Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме. В частности, он увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ разработан правительством.

Так, предельный возраст пребывания на службе для майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции предлагается повысить с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60, а для генерал-майоров и генерал-лейтенантов — с 60 до 65.

В комитете по безопасности и противодействию коррупции подчеркнули, что речь не идёт о выслуге лет или пенсионном возрасте, они остаются прежними.

Ожидается, что реализация инициативы позволит решить вопрос недокомплекта штатной численности МВД и территориальных органов.

Ранее кабмин поддержал проект, который наделяет полицейских правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.