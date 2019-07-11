Эксперт прокомментировал пожар на ТЭЦ в Мытищах

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Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал пожар на ТЭЦ в Мытищах.
Эксперт прокомментировал пожар на ТЭЦ в Мытищах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, такие объекты относятся к повышенной категории опасности. При их строительстве используются, например, роботизированные установки, имитирующие работу пожарных.

«Также предусматриваются при возгорании отключение всех энергопотребителей и остановка технологического оборудования, для того чтобы минимизировать поступление горючей нагрузки внутрь объекта», — рассказал Кузнецов.

Как добавил эксперт, подобная специфика защиты объекта заметно отличается от защиты торгового комплекса или жилых домов.

Ранее в МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах.

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