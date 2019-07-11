В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
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«Пожар на трубопроводе высокого давления ликвидирован, происходит дотушивание отдельных очагов», — приводит РИА Новости слова Денисова.
По словам замминистра, ситуация спокойная, «угроза населению Москвы и области отсутствует, угрозы экологии тоже нет».
Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать. При этом сообщалось, что здание и склад загорелись у ТЭЦ в Мытищах.
Также стало известно, что при пожаре на ТЭЦ погиб один человек и 13 пострадали.