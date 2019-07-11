В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Замглавы МЧС России Илья Денисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл из-за прорыва газопровода.

«Пожар на трубопроводе высокого давления ликвидирован, происходит дотушивание отдельных очагов», — приводит РИА Новости слова Денисова.

По словам замминистра, ситуация спокойная, «угроза населению Москвы и области отсутствует, угрозы экологии тоже нет».

Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать. При этом сообщалось, что здание и склад загорелись у ТЭЦ в Мытищах.

Также стало известно, что при пожаре на ТЭЦ погиб один человек и 13 пострадали.