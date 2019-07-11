Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 2,3 млрд рублей

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Правительство выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он призвал помочь пострадавшим максимально быстро.
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 2,3 млрд рублей
  • © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Также деньги из резерва мы выделяем на помощь людям, которые пострадали от паводка в Иркутской области, — это практически 2 млрд 300 млн рублей. Мы уже выделили с вами 662 млн рублей, которые в регион пришли и, соответственно, уже распределены», — сказал он на заседании правительства, слова премьера приводит РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы все, кому положены компенсации, получили их как можно скорее.

«Я просил бы всех ответственных за этот процесс в правительстве — но, естественно, в координации с руководством региона — следить за тем, как эти выплаты осуществляются», — добавил Медведев.

Ранее пострадавшим от паводка в регионе выплатили 662 млн рублей.

Также сообщалось, что власти области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате стихийного бедствия.

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