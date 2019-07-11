В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор области Сергей Левченко.

«В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», — цитирует указ губернатора пресс-служба правительства.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные программы.

«Трагически оборвалась жизнь людей, полных сил, планов и надежд. Трудно осознать, что их больше нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах», — сказал Сергей Левченко.

Ранее число жертв наводнений в Иркутской области возросло до 25.