Пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили 662 млн рублей

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Пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили 662 млн рублей, которые были предоставлены из федерального бюджета, сообщили в правительстве Иркутской области.
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили 662 млн рублей
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  • РИА Новости

Как отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, также будет задействован резервный фонд Иркутской области.

«В зоне затопления 106 населённых пунктов освобождены от воды. Остаётся подтопленным город Тулун: 149 приусадебных участков и жилых домов, в которых проживают 372 человека, в том числе 74 ребёнка», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске заявил, что необходимо незамедлительно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

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