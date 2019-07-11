Рябков: в Венесуэле почти нет российского персонала

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Венесуэле в данный момент почти нет российского персонала.

«Произошла ротация. Я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала, но это не значит, что он не появится там, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

В начале июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.