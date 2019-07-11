Рябков: в Венесуэле почти нет российского персонала
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- РИА Новости
«Произошла ротация. Я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала, но это не значит, что он не появится там, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать», — приводит Интерфакс слова Рябкова.
Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
В начале июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.