Рябков: в Венесуэле почти нет российского персонала

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Венесуэле в данный момент почти нет российского персонала.
Рябков: в Венесуэле почти нет российского персонала
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Произошла ротация. Я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала, но это не значит, что он не появится там, когда вновь возникнет необходимость эту технику обслуживать», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

В начале июня президент России Владимир Путин прокомментировал присутствие российских специалистов в Венесуэле.

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