В Иркутской области выплатили компенсации пострадавшим от наводнения

Более 38 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших в результате наводнения, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Все единовременные выплаты завершили», — заявил министр социального развития области Владимир Родионов.

Кроме того, многие получили более крупные компенсации за частичную или полную утрату имущества.

Членам семей 17 погибших выплатили пособие в размере 1 млн рублей.

Ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что жертвами наводнений в регионе стали 25 человек, 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Также более 480 пострадавших были госпитализированы.