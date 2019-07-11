В Иркутской области выплатили компенсации пострадавшим от наводнения
«Все единовременные выплаты завершили», — заявил министр социального развития области Владимир Родионов.
Кроме того, многие получили более крупные компенсации за частичную или полную утрату имущества.
Членам семей 17 погибших выплатили пособие в размере 1 млн рублей.
Ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что жертвами наводнений в регионе стали 25 человек, 11 человек в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Также более 480 пострадавших были госпитализированы.