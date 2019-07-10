В России представили новый авианосец проекта «Ламантин»
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, макет корабля размещён на стенде ПКБ в павильоне морского салона.
В описании проекта говорится, что этот авианосец предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, которая включает корабельные летательные аппараты различных типов.
Отмечается, что «Ламантин» оснащён трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишёрами.
В составе авиагруппы может находится до 60 летательных аппаратов, а также предусмотрено базирование до 10 беспилотников.
Ранее руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов рассказал о концепции нового российского неатомного авианосца.
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил эту концепцию.