В России представили новый авианосец проекта «Ламантин»

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На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило авианосец проекта 11430Э «Ламантин».
В России представили новый авианосец проекта «Ламантин»
  • © Владимир Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, макет корабля размещён на стенде ПКБ в павильоне морского салона.

В описании проекта говорится, что этот авианосец предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, которая включает корабельные летательные аппараты различных типов.

Отмечается, что «Ламантин» оснащён трамплином, двумя электромагнитными катапультами, четырьмя аэрофинишёрами.

В составе авиагруппы может находится до 60 летательных аппаратов, а также предусмотрено базирование до 10 беспилотников.

Ранее руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов рассказал о концепции нового российского неатомного авианосца.

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил эту концепцию.

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