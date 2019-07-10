Эксперт оценил концепцию нового российского авианосца

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Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.
Эксперт оценил концепцию нового российского авианосца
  • © Norwegian Royal Airforce/NTB Scanpix/Handout via Reuters

«Новый проект представляет собой облегчённую версию перспективного авианосца катамаранного типа», — заявил он.

По словам Дандыкина, у Крыловского государственного научного центра были проекты двух авианосцев — полноценного атомного с водоизмещением, приближающимся к 100 тыс. тонн, и облегчённого типа, который по водоизмещению приближается к 40 тыс. тонн.

«Новый проект позиционирует новый корабль как авианосец ПВО, но с возможностью решать и другие задачи, тем более что предполагается размещать ударные беспилотинки», — пояснил Дандыкин.

Как отметил эксперт, облегчённый авианосец сможет решать все возложенные на него задачи.

Ранее разработчик концепции Павел Филиппов заявил, что на авианосце, возможно, будут базироваться новейшие российские морские беспилотники типа «Охотник».

Военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в беседе с Nation News рассказал об итогах военно-технического форума «Армия-2019».

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