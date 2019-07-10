Разработчик рассказал о новом российском авианосце

Согласно концепции нового российского неатомного авианосца, на нём сможет базироваться более 40 летательных аппаратов.

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.

Он добавил, что на авианосце, возможно, будут базироваться новейшие российские морские беспилотники типа «Охотник».

В марте 2019 года сообщалось, что ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок — в 2021 году.