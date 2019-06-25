В ОСК сообщили о модернизации верфей для докования «Адмирала Кузнецова»

С целью докования авианосца «Адмирал Кузнецов» с 1 июля начнётся модернизация верфей 35-го судоремонтного завода, входящего в Объединённую строительную корпорацию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

«Сегодня состоялось главное событие по обеспечению докования авианосца «Адмирал Кузнецов». Заключён контракт с одним из российских банков по обеспечению финансирования работ по модернизации дока на 35-м заводе», — заявил Рахманов.

По его словам, с 1 июля приступают «к модернизационным работам дока 35-го завода».

Ранее в ОСК заявили, что ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок — в 2021 году.