В ОСК сообщили о модернизации верфей для докования «Адмирала Кузнецова»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.
«Сегодня состоялось главное событие по обеспечению докования авианосца «Адмирал Кузнецов». Заключён контракт с одним из российских банков по обеспечению финансирования работ по модернизации дока на 35-м заводе», — заявил Рахманов.
По его словам, с 1 июля приступают «к модернизационным работам дока 35-го завода».
Ранее в ОСК заявили, что ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок — в 2021 году.