Глава ГМЦ Росстата покинул свой пост

Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв покинул свой пост. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Министр (глава Минэкономразвития Максим Орешкин. — RT) утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата, принявшего решение об увольнении по собственному желанию», — сообщили в ведомстве.

Как заявили в Минэкономразвития, Орешкин «был не удовлетворён плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен».

Ранее сообщалось, что информация об инфляции в стране была доступна на сайте Росстата утром 8 июля.

В 15:00 Банк России разместил эти данные на своём сайте.

Орешкин назвал ситуацию недопустимой.

Официальную статистику Росстат должен был опубликовать в регламентированное время — в 16:00 мск в понедельник, 8 июля.