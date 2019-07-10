Глава ГМЦ Росстата покинул свой пост
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«Министр (глава Минэкономразвития Максим Орешкин. — RT) утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата, принявшего решение об увольнении по собственному желанию», — сообщили в ведомстве.
Как заявили в Минэкономразвития, Орешкин «был не удовлетворён плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен».
Ранее сообщалось, что информация об инфляции в стране была доступна на сайте Росстата утром 8 июля.
В 15:00 Банк России разместил эти данные на своём сайте.
Орешкин назвал ситуацию недопустимой.
Официальную статистику Росстат должен был опубликовать в регламентированное время — в 16:00 мск в понедельник, 8 июля.