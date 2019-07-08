В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

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В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции
  • © Федеральная служба государственной статистики

Как отметили в Росстате, информация была опубликована раньше срока по вине одного из подведомственных учреждений ведомства, «направивших данные в Единую базу статистической информации до её окончательного подтверждения».

Там указали, что подобное происходило и ранее. В связи с этим в ведомстве приняли решение разработать сквозной регламент опубликования информационных материалов.

«Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить её полную верификацию», — пояснили в Росстате. 

Ранее сообщалось, что информация об инфляции в стране была доступна на сайте статистического ведомства утром 8 июля.

В 15:00 Банк России разместил эти данные на своём сайте

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал ситуацию недопустимой.

Официальную статистику Росстат должен был опубликовать в регламентированное время — в 16:00 мск в понедельник, 8 июля.

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