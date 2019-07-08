В ЦБ прокомментировали публикацию данных об инфляции

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Центробанк не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных об инфляции раньше официального размещения данных Росстатом. Отмечается, что информация была доступна на сайте статведомства с утра понедельника, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
В ЦБ прокомментировали публикацию данных об инфляции
  • ©Aleksey Bychkov
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«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своём официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе «Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных»). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля», — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в России раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — заявил Орешкин, слова которого передаёт пресс-служба.

Согласно сайту ЦБ, инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении.

В середине июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что считает завышенным обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год до 4,2—4,7%.

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