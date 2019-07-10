В Москве запустят два бесплатных автобусных маршрута из-за закрытия участка Сокольнической линии
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Более 170 автобусов будут курсировать между открытыми станциями метрополитена с 13 по 20 июля.
Маршрут КМ1 пройдёт от станции «Саларьево» до «Университета», а маршрут КМ2 — от «Саларьева» до «Коммунарки».
Также планируется запустить дополнительные автобусы на регулярных маршрутах.
Ранее сообщалось, что для пассажиров будут недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.