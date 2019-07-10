В Москве запустят два бесплатных автобусных маршрута из-за закрытия участка Сокольнической линии

В Москве запустят два бесплатных автобусных маршрута из-за закрытия нескольких станций Сокольнической линии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Более 170 автобусов будут курсировать между открытыми станциями метрополитена с 13 по 20 июля.

Маршрут КМ1 пройдёт от станции «Саларьево» до «Университета», а маршрут КМ2 — от «Саларьева» до «Коммунарки».

Также планируется запустить дополнительные автобусы на регулярных маршрутах.

Ранее сообщалось, что для пассажиров будут недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.