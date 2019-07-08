Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля

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Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал «Московский транспорт».

С 13 по 20 июля для пассажиров станут недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарёво», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Поезда будут курсировать только на участке между «Бульваром Рокоссовского» и «Университетом». До закрытых станций можно доехать на бесплатных автобусах «КМ».

В пресс-службе метро призвали по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями, а также альтернативными наземными маршрутами.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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