Корабли ЧФ провели учебный морской бой в Чёрном море

Корабли Черноморского флота провели учебный морской бой и отработали нанесение ракетного удара по берегу.

Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на пресс-службу флота.

«Малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж» в составе корабельной ударной группы условно атаковали отряд кораблей в составе ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей», — говорится в источнике.

Отмечается, что атакованные корабли в свою очередь отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.

Ранее стало известно, что корабли НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze.

4 июля депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о зашедших в порт Одессы натовских кораблях.