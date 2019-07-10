Корабли ЧФ провели учебный морской бой в Чёрном море

Короткая ссылка
Корабли Черноморского флота провели учебный морской бой и отработали нанесение ракетного удара по берегу.
Корабли ЧФ провели учебный морской бой в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на пресс-службу флота.

«Малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж» в составе корабельной ударной группы условно атаковали отряд кораблей в составе ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей», — говорится в источнике.

Отмечается, что атакованные корабли в свою очередь отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.

Ранее стало известно, что корабли НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze.

4 июля депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о зашедших в порт Одессы натовских кораблях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить