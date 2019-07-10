В Иркутской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка

Более 30 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, получили единовременную материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 10 июля средства получили 30 127 граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что единовременную материальную помощь пострадавшим от паводка в регионе завершат выплачивать в среду, 10 июля. Кроме того, 796 человек получили компенсации по 50 тыс. рублей.

По последним данным, из-за удара стихии в регионе погибли 24 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

5 июля сообщалось, что пострадавшим от паводков в Иркутской области выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. пострадавших. Также URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.