В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей

Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил представитель администрации региона.

«Состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания не наблюдается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее следователи начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.

Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.

В администрации Приморского края сообщили, что пострадавшие госпитализированы с диагнозом «гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени».