В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей
«Состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания не наблюдается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее следователи начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.
Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.
В администрации Приморского края сообщили, что пострадавшие госпитализированы с диагнозом «гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени».