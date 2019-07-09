Володин объявил внеочередное заседание совета Думы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание совета Думы.
Володин объявил внеочередное заседание совета Думы
  • ©State Duma Russia
  • globallookpress.com

«Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов совета Думы просьба собраться на внеочередное заседание...», — приводит РИА Новости слова Володина. 

Причины внеочередного заседания он не объяснил.

Ранее Госдума приняла заявление о дополнительных экономических мерах в отношении Грузии, в числе которых был запрет на ввоз грузинских вин. Володин оценил преимущество российского вина перед грузинским.

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