Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание совета Думы.

«Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов совета Думы просьба собраться на внеочередное заседание...», — приводит РИА Новости слова Володина.

Причины внеочередного заседания он не объяснил.

Ранее Госдума приняла заявление о дополнительных экономических мерах в отношении Грузии, в числе которых был запрет на ввоз грузинских вин. Володин оценил преимущество российского вина перед грузинским.