В Генпрокуратуре оценили снижение числа преступлений после смягчения статьи 282 УК

В Генпрокуратуре России заявили, что количество преступлений по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды снизилось после её частичной декриминализации.

«На общем фоне снижения преступности экстремистской направленности на 20%, число деяний, предусмотренных ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), после её частичной декриминализации с января 2019 года сократилось вдвое», — цитирует Интерфакс официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса страны («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).