В Генпрокуратуре оценили снижение числа преступлений после смягчения статьи 282 УК
- РИА Новости
«На общем фоне снижения преступности экстремистской направленности на 20%, число деяний, предусмотренных ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), после её частичной декриминализации с января 2019 года сократилось вдвое», — цитирует Интерфакс официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса страны («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).