В Сочи будут чаще проверять маломерные суда

Короткая ссылка
Власти Сочи сделают проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми, сообщает портал «Юга.ру».
В Сочи будут чаще проверять маломерные суда
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Проверки проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе было решено устроить внеплановый объезд», — заявили в пресс-службе мэрии.

Одно из нарушений зафиксировано на пляже в Дагомысе: у водителя гидроцикла имелся только судовой билет и не было прав.

Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить