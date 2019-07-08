В Сочи будут чаще проверять маломерные суда
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- РИА Новости
«Проверки проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе было решено устроить внеплановый объезд», — заявили в пресс-службе мэрии.
Одно из нарушений зафиксировано на пляже в Дагомысе: у водителя гидроцикла имелся только судовой билет и не было прав.
Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере.