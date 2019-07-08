В Сочи будут чаще проверять маломерные суда

Власти Сочи сделают проверки маломерных судов и водных аттракционов более частыми, сообщает портал «Юга.ру».

«Проверки проходят регулярно, но в связи с ЧП в Туапсинском районе было решено устроить внеплановый объезд», — заявили в пресс-службе мэрии.

Одно из нарушений зафиксировано на пляже в Дагомысе: у водителя гидроцикла имелся только судовой билет и не было прав.

Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев в беседе с Пятым каналом прокомментировал ЧП на катере.