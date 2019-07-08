На берегу Яузы в Москве планируют обустроить новую зону отдыха

На берегу Яузы на северо-востоке Москвы планируют обустроить новую зону отдыха.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Площадка появится на месте снесённого недостроя.

«Несколько лет назад частный инвестор планировал возвести горнолыжный комплекс поблизости от спортивного комплекса «Медведково». Однако строительство прекратили и площадку забросили», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В ходе благоустройства территории демонтированы бетонные конструкции и арматура, кроме дугообразной бетонной плиты, которая станет частью новой площадки.

Центральными элементами зоны отдыха станут ротонда и большой цветник.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».