На берегу Яузы в Москве планируют обустроить новую зону отдыха
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Об этом информирует «Вечерняя Москва».
Площадка появится на месте снесённого недостроя.
«Несколько лет назад частный инвестор планировал возвести горнолыжный комплекс поблизости от спортивного комплекса «Медведково». Однако строительство прекратили и площадку забросили», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
В ходе благоустройства территории демонтированы бетонные конструкции и арматура, кроме дугообразной бетонной плиты, которая станет частью новой площадки.
Центральными элементами зоны отдыха станут ротонда и большой цветник.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».