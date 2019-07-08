На берегу Яузы в Москве планируют обустроить новую зону отдыха

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На берегу Яузы на северо-востоке Москвы планируют обустроить новую зону отдыха.
На берегу Яузы в Москве планируют обустроить новую зону отдыха
  • Проектное решение / ©mos.ru

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Площадка появится на месте снесённого недостроя.

«Несколько лет назад частный инвестор планировал возвести горнолыжный комплекс поблизости от спортивного комплекса «Медведково». Однако строительство прекратили и площадку забросили», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В ходе благоустройства территории демонтированы бетонные конструкции и арматура, кроме дугообразной бетонной плиты, которая станет частью новой площадки.

Центральными элементами зоны отдыха станут ротонда и большой цветник.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».

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