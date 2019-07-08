Экипажи кораблей ЧФ провели учения в Средиземном море
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Группа условных подводных диверсантов, используя спецсредства передвижения, провела разведку на месте стоянки кораблей, а затем заложила «взрывное устройство» под ватерлинию.
От военнослужащих требовалось предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить диверсантов и осуществить их захват.
«В результате учения подводные диверсанты были обнаружены и доставлены на борт корабля», — отметил Рулёв.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне.