Экипажи кораблей ЧФ провели учения в Средиземном море

Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, провели учения. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Группа условных подводных диверсантов, используя спецсредства передвижения, провела разведку на месте стоянки кораблей, а затем заложила «взрывное устройство» под ватерлинию.

От военнослужащих требовалось предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить диверсантов и осуществить их захват.

«В результате учения подводные диверсанты были обнаружены и доставлены на борт корабля», — отметил Рулёв.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне.