Экипажи кораблей ЧФ «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне

Экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Манёвры состоялись на Новороссийской военно-морской базе.

Корабельные расчёты ПВО выполнили задачи по организации противовоздушной обороны при стоянке в базе и отработали порядок действий при подготовке зенитных и артиллерийских установок к отражению атаки средств воздушного нападения противника.

Следующим мероприятием будет выход в море с выполнением практических боевых стрельб по воздушным и надводным мишеням.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.