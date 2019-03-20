Экипажи кораблей ЧФ «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне

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Экипажи кораблей Черноморского флота «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипажи кораблей ЧФ «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне
  • РИА Новости

Манёвры состоялись на Новороссийской военно-морской базе.

Корабельные расчёты ПВО выполнили задачи по организации противовоздушной обороны при стоянке в базе и отработали порядок действий при подготовке зенитных и артиллерийских установок к отражению атаки средств воздушного нападения противника.

Следующим мероприятием будет выход в море с выполнением практических боевых стрельб по воздушным и надводным мишеням.

Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.

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