Экипажи кораблей ЧФ «Василий Быков» и «Ейск» провели учения по противовоздушной обороне
- РИА Новости
Манёвры состоялись на Новороссийской военно-морской базе.
Корабельные расчёты ПВО выполнили задачи по организации противовоздушной обороны при стоянке в базе и отработали порядок действий при подготовке зенитных и артиллерийских установок к отражению атаки средств воздушного нападения противника.
Следующим мероприятием будет выход в море с выполнением практических боевых стрельб по воздушным и надводным мишеням.
Ранее военный эксперт Борис Рожин в беседе с Nation News оценил учения морской авиации Тихоокеанского флота в 2018 году.