Суд продлил домашний арест Майкла Калви

Басманный суд Москвы принял решение продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по ходатайству следствия.

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.

Как отмечается, суд не стал удовлетворять ходатайство защиты, которая просила отпустить предпринимателя под залог в 5 млн рублей или избрать ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий.

Ранее ситуацию с арестом Калви прокомментировал президент России Владимир Путин.

Как отмечал глава Счётной палаты Алексей Кудрин, ситуация вокруг американского инвестора стала шоком для российской экономики.