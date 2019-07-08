Суд продлил домашний арест Майкла Калви

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Басманный суд Москвы принял решение продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по ходатайству следствия.
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.

Как отмечается, суд не стал удовлетворять ходатайство защиты, которая просила отпустить предпринимателя под залог в 5 млн рублей или избрать ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий.

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