Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.

«Возьмите Библию, почитайте. Не укради... Там всё написано. Ему (Калви. — RT) инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и всё», — сказал Путин.

Он добавил, что власти будут самым внимательным образом следить за ситуацией.

«Есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции. Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и господин Калви», — подчеркнул российский лидер.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызывает озабоченность российских предпринимателей.