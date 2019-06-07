Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Путин прокомментировал дело инвестора Майкла Калви
  • РИА Новости

«Возьмите Библию, почитайте. Не укради... Там всё написано. Ему (Калви. — RT) инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей. Это должно быть доказано правоохранительными органами, либо с него должны быть сняты обвинения. Вот и всё», — сказал Путин. 

Он добавил, что власти будут самым внимательным образом следить за ситуацией.

«Есть общепризнанные мировые правила в юриспруденции. Пока нет обвинительного приговора суда, все считаются невиновными, в том числе и господин Калви», — подчеркнул российский лидер.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызывает озабоченность российских предпринимателей.

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