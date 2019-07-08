В Госдуме прокомментировали возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков

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Депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
В Госдуме прокомментировали возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков
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«Был ряд исследований, которые доказали их отрицательное влияние на здоровье. Я негативно отношусь к появлению на прилавках любых алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных или в сочетании с энергетиками», — заявил парламентарий.

По его словам, ограничение продажи было верным решением.

Ранее экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков.

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