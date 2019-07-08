В Госдуме прокомментировали возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков
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«Был ряд исследований, которые доказали их отрицательное влияние на здоровье. Я негативно отношусь к появлению на прилавках любых алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных или в сочетании с энергетиками», — заявил парламентарий.
По его словам, ограничение продажи было верным решением.
Ранее экс-главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков.