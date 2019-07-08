Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании
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«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — цитирует РИА Новости председателя правительства.
Как указывает агентство, к нему на встречу пришли семь из десяти заместителей.
На совещании присутствовали Антон Силуанов, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.
Ранее Медведев пошутил, что правительство через 100 лет, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.
В конце мая премьер пошутил на тему того, что коллегия Минэкономразвития проходит в здании правительства.