Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.

«Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше», — цитирует РИА Новости председателя правительства.

Как указывает агентство, к нему на встречу пришли семь из десяти заместителей.

На совещании присутствовали Антон Силуанов, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Отсутствовали Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко.

Ранее Медведев пошутил, что правительство через 100 лет, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.

В конце мая премьер пошутил на тему того, что коллегия Минэкономразвития проходит в здании правительства.