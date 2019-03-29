Медведев пошутил о министрах с искусственным интеллектом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями «ВКонтакте» не исключил, что правительство через 100 лет, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.

Как передаёт ТАСС, в прямом эфире пользователь социальной сети попросил разрешения поработать стажёром в Доме правительства. При этом ведущая отметила, что аккаунты всех авторов вопросов были проверены и не могут являться «ботами», поэтому вопрос был задан реальным пользователем.

«А то жалко было бы пригласить на работу в правительство бота», — пошутил Медведев.

Отвечая на уточняющий вопрос, работают ли в настоящее время в кабинете министров боты, премьер подчеркнул: «Сейчас нет».

«Но нам обещают искусственный интеллект. Глядишь, через 100 лет в правительстве будут представлены министры с искусственным интеллектом», — в шутку добавил он.

В апреле 2018 года Медведев пошутил о ротации правительства.