Медведев пошутил о министрах с искусственным интеллектом
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, в прямом эфире пользователь социальной сети попросил разрешения поработать стажёром в Доме правительства. При этом ведущая отметила, что аккаунты всех авторов вопросов были проверены и не могут являться «ботами», поэтому вопрос был задан реальным пользователем.
«А то жалко было бы пригласить на работу в правительство бота», — пошутил Медведев.
Отвечая на уточняющий вопрос, работают ли в настоящее время в кабинете министров боты, премьер подчеркнул: «Сейчас нет».
«Но нам обещают искусственный интеллект. Глядишь, через 100 лет в правительстве будут представлены министры с искусственным интеллектом», — в шутку добавил он.
В апреле 2018 года Медведев пошутил о ротации правительства.