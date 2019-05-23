Медведев пошутил о месте проведения коллегии Минэкономразвития
- РИА Новости
«Добрый день, коллеги. Мы встречаемся на коллегии, причём она проходит не так, как это было раньше, а в здании правительства. Не знаю, хороший ли это знак для Министерства экономического развития, но во всяком случае, что называется, уровень повышается работы», — цитирует РИА Новости Медведева.
В марте российский премьер пошутил о министрах с искусственным интеллектом.
Во время общения в прямом эфире с пользователями «ВКонтакте» он не исключил, что правительство через 100 лет, возможно, будет включать в себя министров с искусственным интеллектом.