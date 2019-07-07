Экс-игрок КВН подтвердил включение в список кандидатов в сенаторы

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев подтвердил, что его включили в список кандидатов в члены Совета Федерации от Калмыкии.

Тарбаев отметил, что был готов к такому предложению со стороны исполняющего обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова и прошёл собеседование в администрации региона.

«Всё зависит теперь от согласования на уровне Совета Федерации, на уровне администрации президента, тут уже зависит от того, как оценят меня и мою деятельность. Но я уже на этом этапе доволен тем, что глава Калмыкии меня поддерживает», — сообщил экс-игрок КВН РИА Новости.

При этом, по его словам, возможное получение нового статуса не является его главной целью.

«Для меня статус — не сама цель. Конечно, это даёт определённые возможности с точки зрения лоббирования интересов республики, привлечения инвестиций. Но я и сейчас занимаюсь этим, помогаю республике и буду заниматься этим в любом статусе», — заявил он.

В частности, Тарбаев сообщил о своих переговорах по созданию в Калмыкии производственных предприятий и решению энергетических, экологических и аграрных проблем.

Ранее РБК со ссылкой на источники передавало, что Хасиков намерен выдвинуть Тарбаева в сенаторы от республики.