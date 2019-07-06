СМИ сообщили о планах и. о. главы Калмыкии выдвинуть экс-игрока КВН в сенаторы

Исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков может выдвинуть кандидатуру экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева в сенаторы от региона.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников издания объяснил решение руководства региона тем, что Тарбаев в Калмыкии «популярный человек».

Сам артист в беседе с РБК подтвердил, что дал согласие на выдвижение.

«Дело в том, что тут ещё нужно пройти согласование. В случае если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями (закона. — RT) к статусу сенатора», — уточнил Тарбаев.

Ранее Хасиков в беседе с НСН рассказал о своих первоочередных задачах на новом посту.